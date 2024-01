Elezioni nel Riminese: 16 comuni al voto, in molti sperano nel terzo mandato

Nel riminese sono 16 i comuni al voto su 27, con l’attenzione puntata su Bellaria, Santarcangelo, Misano e San Giovanni in Marignano. È possibile che si verifichino scenari imprevisti, in quanto potrebbe aprirsi la strada al terzo mandato e quindi alla candidatura di Stefania Sabba, Daniele Morelli e Mirna Cecchini. Tuttavia, a San Giovanni in Marignano, il centrosinistra sembra già aver indicato l’attuale vice sindaca Michela Bertuccioli come candidata. Santarcangelo, il comune più popoloso che andrà alle urne insieme a Bellaria, potrebbe dover ricorrere al ballottaggio. Il candidato naturale a sindaco è Filippo Sacchetti, anche se manca ancora l’incoronazione del Pd. A Bellaria, il centrodestra non incontrerà difficoltà nella ricandidatura del sindaco Filippo Giorgetti, nonostante l’ex sindaco Enzo Ceccarelli abbia espresso critiche. Si ipotizza una lista di disturbo, ma alla fine dovrebbe prevalere la ragione. Il Pd, intanto, sta osservando da lontano. A Misano, l’attuale sindaco Fabrizio Piccioni non dovrebbe incontrare problemi, tranne che nei confronti di Marcello Tonini, ex direttore generale dell’Ausl, a cui si attribuiscono velleità politiche. Potrebbero essere ricandidati i sindaci degli altri comuni.