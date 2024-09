Elezioni Provinciali. Rimini, Morrone (LEGA): Bene elezione Bindi e Pontis, ma indispensabile elezione diretta

Rimini, 30 set. “Grande soddisfazione per l’elezione di Leonardo Bindi, sindaco di San Leo, e Veronica Pontis, consigliere comunale a Misano Adriatico, nel Consiglio provinciale di Rimini. Appare tuttavia sempre più indispensabile superare la fallimentare legge ‘Delrio’ che ha smantellato le Province come enti di primo livello. È urgente un riassetto che reintroduca l’elezione diretta del presidente e dei consiglieri con la partecipazione attiva degli elettori in quanto il diritto elettorale riservata ai soli amministratori comunali rappresenta un grave vulnus nel rapporto con i cittadini amministrati che, con ogni evidenza, sono esclusi da ogni valutazione sull’indirizzo politico-amministrativo dell’Ente. La legge Delrio, varata dal governo ‘Renzi’, non ha apportato né più semplificazione, né più efficienza, né più risparmio, producendo al contrario più disgregazione, meno trasparenza e meno servizi indispensabili al territorio, soprattutto ai piccoli comuni e alle aree collinari e montane”.

Così in una nota il parlamentare Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna.



