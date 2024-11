Elezioni Regionali, Confagricoltura Bologna: “Congratulazioni a de Pascale, ora un crono-programma di attività per la tutela del territorio”

(Bologna, 19 novembre 2024) “Ci congratuliamo con Michele de Pascale per l’elezione a presidente della Regione Emilia-Romagna e con tutti i consiglieri eletti. Confermiamo la nostra piena disponibilità al dialogo e al confronto avviati in campagna elettorale per riportare il settore primario al centro dell’agenda politica. Siamo impegnati a difendere la funzione degli agricoltori, che è quella di produrre per soddisfare l’approvvigionamento alimentare della popolazione, ricevendo al contempo un adeguato reddito, nella convinzione che le potenzialità produttive del territorio metropolitano bolognese possano incrementare”.

Con queste parole Davide Venturi, presidente di Confagricoltura Bologna, ha commentato i risultati delle elezioni regionali, che hanno visto l’elezione di Michele de Pascale alla presidenza.

“Ora ci aspettiamo che, non appena definita la Giunta, si possa subito mettere mano alle proposte presentate per affrontare le sfide che ci attendono da qui ai prossimi anni, dando vita a quel cambio di passo che abbiamo sentito spesso durante la campagna elettorale – ha aggiunto Venturi -. Mi riferisco, ad esempio, alla realizzazione di un piano di lavori concreto e misurabile per la tutela del territorio, con importanti investimenti in prevenzione e tutela. Per questo sarà importante definire e realizzare un crono-programma di interventi da mettere in campo quanto prima: ne va della sicurezza del territorio e della redditività di migliaia di famiglie e imprenditori agricoli, già colpite da tre alluvioni nell’ultimo anno e mezzo”

