Elezioni regionali del 17 e 18 novembre 29024, aperture straordinarie dell’ufficio elettorale di Coriano

Coriano, 12 novembre 2024 – La macchina elettorale del comune di Coriano è nel pieno della sua attività in vista delle elezioni Regionali che si terranno domenica e lunedì 17 e 18 novembre. Saranno 9220 gli elettori, di cui 4588 uomini e 4632 donne.

Per garantire il tempestivo rilascio delle tessere elettorali smarrite o complete di timbri e delle CIE, il Comune raccomanda di verificare per tempo gli spazi disponibili sulla tessera elettorale e che la sezione di voto indicata sia quella attuale.

L’Ufficio Elettorale del Comune di Coriano in piazza Mazzini n. 15, effettuerà le seguenti aperture straordinarie nei seguenti giorni e orari di apertura:

venerdì 15 novembre dalle ore 9:00 alle ore 18:00

sabato 16 novembre dalle ore 9:00 alle ore 18:00

domenica 17 novembre dalle ore 7:00 alle ore 23:00

lunedì 18 novembre dalle ore 7:00 alle ore 15:00.

Si ricorda infatti che a dicembre 2023 si è provveduto a suddividere il territorio in nuove sezioni elettorali. Nello specifico, si è passati da 9 a 11 sezioni, riordinando di conseguenza anche la distribuzione territoriale in modo più consono.

Le nuove sezioni elettorali sono così distribuite: Scuola Primaria “Favini” – Via F. Santi n. 15 (sezioni 1,2,11), Scuola Secondaria “Gabellini” – Via G. Di Vittorio n. 2 (sezioni 3 e 4), Scuola Materna Mulazzano – Via Europa n. 22, (sezione 5), Scuola Materna Cerasolo – Via Primo Maggio n. 94 ( sezione 6), Scuola Primaria “Don Milani” – Via Don Milani n. 6 (sezioni 7,8,10), Comunità San Patrignano – Via San Patrignano n. 53 (sezione 9).

È possibile verificare la propria sezione elettorale inserendo la via della propria residenza alla seguente pagina: https://comune.coriano.rn.it/sezioni-elettorali/.

Sulla home page del sito del comune di Coriano sono pubblicate tutte le informazioni utili, tra cui le agevolazioni tariffarie per i viaggi ferroviari, via mare, autostradali e aerei e il manifesto dei candidati nella circoscrizione elettorale della provincia di Rimini alla carica di Presidente della Giunta regionale e le liste circoscrizionali collegate per l’elezione di 3 consiglieri regionali assegnati alla circoscrizione.

Per qualsiasi informazione è possibile contattare l’ufficio elettorale ai seguenti recapiti: email: elettorale@comune.coriano.rn.it – tel. 0541659851

Comune di Coriano