Elezioni Regionali. Il segretario provinciale Filippo Sacchetti: “Risultato straordinario che corona anni di segreteria provinciale che ci hanno consolidato come classe dirigente del territorio”

Filippo Sacchetti: “Un risultato straordinario figlio di anni di segreteria provinciale che ci hanno consolidato come classe dirigente del territorio, con il Pd oltre il 40% grazie al lavoro di amministratori e circoli fra la gente e per la gente”

“Quello di oggi è un risultato straordinario, che viene a premiare e coronare un lunghissimo lavoro collettivo che ha scandito e caratterizzato questi anni di segreteria provinciale: un periodo che ci ha consolidato come classe dirigente del territorio, ci ha permesso di riconquistare la fiducia di molti cittadini e di eleggere sindaci anche dove non vincevamo da tempo, arrivando a portare il Partito Democratico oltre il 40% in provincia di Rimini. Un numero figlio del lavoro costante degli amministratori, di una classe dirigente giovane e competente e dei Circoli fra la gente e nelle comunità”. Così il segretario provinciale del Partito Democratico Filippo Sacchetti, che chiosa: “Mi piace poi evidenziare lo straordinario successo del centro sinistra, che è tornato maggioranza in gran parte della provincia e di un Pd che si conferma grande motore di una coalizione in cui insieme alle forze tradizionali si registra il grande contributo delle forze civiche Sono infine molto soddisfatto per l’ottimo risultato di tutti i nostri candidati, che hanno trainato la lista De Pascale a un’affermazione straordinaria, in linea ai risultati dell’intera regione”