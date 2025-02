Elon Musk ha lanciato un appello su X esortando gli europei a unirsi al movimento “MEGA” con lo slogan “Make Europe Great Again” (Rendi l’Europa di nuovo grande)

Questa iniziativa segue una serie di interventi di Musk nella politica europea dove ha espresso sostegno per il partito tedesco di estrema destra Alternativa per la Germania (AfD), partecipando virtualmente a un loro evento e criticando la cultura tedesca della memoria storica, affermando che si pone “troppo l’accento sulla colpa del passato” e che è necessario “andare oltre”.

Non sono mancate le risposte del leader europei. Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha condannato le sue dichiarazioni, sottolineando che la libertà di espressione non deve essere utilizzata per sostenere posizioni di estrema destra. Anche il presidente francese Emmanuel Macron ha criticato l’interferenza di Musk nella politica europea, definendola “preoccupante”.

Inoltre, l’Unione Europea sta esaminando se le attività di Musk sulla piattaforma X rispettino le normative comunitarie, in particolare riguardo alla possibile diffusione di disinformazione e al trattamento preferenziale di determinati contenuti politici.

Nonostante ciò, Musk continua a promuovere il movimento MEGA, sostenendo che l’Europa debba ritrovare la sua grandezza attraverso il ripristino dei valori fondamentali e la protezione delle libertà civili.