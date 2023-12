Emanato il Decreto che norma il processo amministrativo telematico Compiuto il primo passo verso l’aggiornamento digitale del Tribunale 

Nella giornata del 13 dicembre 2023 è stato emanato il Decreto Delegato n. 182 “Norme generali per l’utilizzo del programma di gestione documentale integrata per il processo amministrativo telematico” che stabilisce le regole del processo amministrativo in forma telematica attraverso l’utilizzo di un programma di gestione documentale denominato “Programma di Gestione Documentale Integrata del Tribunale” (PGDIT).

Il progetto aggiunge un ulteriore tassello al programma di Governo della Segreteria di Stato per la Giustizia. Si tratta di un passo in avanti di assoluto valore per quanto riguarda l’attività giudiziaria sammarinese, primo tassello per informatizzare tutti i riti del Tribunale. Il progetto coinvolge non solo il personale di cancelleria del Tribunale, ma soprattutto i Magistrati e gli Avvocati che avranno a disposizione uno strumento del tutto innovativo per lo svolgimento delle attività processuali.

Il PGDIT sarà utilizzato per la tenuta digitale dei registri, per la creazione dei fascicoli informatici e i depositi avverranno in forma telematica.

Il Decreto Delegato è frutto di un progetto molto articolato e piuttosto lungo, partito due anni fa con l’identificazione sul mercato di un software in grado di rispondere alle specifiche esigenze di digitalizzazione dell’attività giudiziaria. A seguito della gara d’appalto è stato costituito un gruppo di lavoro per aggiornare la normativa vigente per la gestione telematica del processo amministrativo. Allo stesso tempo, per garantire un efficiente e preparato comparto amministrativo, in grado di supportare e utilizzare con efficacia le nuove procedure, hanno avuto inizio i corsi di aggiornamento e di formazione per il personale.

La Segreteria di Stato per la Giustizia ringrazia fortemente i Magistrati, l’Ordine degli Avvocati, il personale di Cancelleria e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di tutto il progetto.

San Marino, 14 dicembre 2023/1723 dfR