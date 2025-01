Emergenza abitativa: il Comune di Cesena mette in vendita tre terreni su cui costruire alloggi da vendere o affittare a prezzi calmierati

Tutte le informazioni riguardanti il bando pubblicato oggi

Oltre 70 appartamenti in vendita o in affitto a prezzi convenzionati per nuclei familiari a basso reddito. È questo l’obiettivo dell’Amministrazione comunale di Cesena che tramite bando pubblico intende cedere, attraverso apposita convenzione, tre lotti di complessivi 6.286 metri quadrati, su cui edificare uno o più fabbricati residenziali, di diverse tipologie e dimensione di alloggi.

Il diritto alla casa è un diritto di tutti. Su questo presupposto, e nell’ambito di un ampio progetto urbanistico, l’Amministrazione comunale cede tre lotti di proprietà, a San Mauro e a Sant’Egidio, chiedendo ai futuri assegnatari di realizzare alloggi da destinare, a prezzi calmierati, ai nuclei familiari che presenteranno i criteri definiti dal bando. Inoltre, i proventi delle vendite di questi terreni saranno destinati dall’Ente all’acquisto di appartamenti che entreranno a far parte del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

Considerato dunque l’attuale contesto caratterizzato da una crescente crisi legata alla mancanza assoluta di appartamenti e con lo scopo di far fronte alla grave difficoltà abitativa diffusa anche sul territorio comunale, l’Amministrazione comunale dà oggi avvio ad un nuovo progetto di edilizia convenzionata da realizzare – a seguito di cessione – in tre distinti lotti comunali, a San Mauro e a Sant’Egidio, in via Assano (2 comparti). L’intero processo, dalla cessione dei terreni alla costruzione degli alloggi, sarà governato dal Comune di Cesena che, in questo senso, si rende garante di una azione urbanistica che avrà ricadute importanti sul territorio cittadino.

A questo proposito, è aperto il bando rivolto alle Cooperative d’abitazione e ai loro consorzi, imprese di costruzione e associazioni d’imprese, Fondazioni e Associazioni che realizzano interventi di interesse assistenziale e sociale. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 12:00 del 7 aprile 2025. Tutti i dettagli del bando sono reperibili alla seguente pagina del sito internet istituzionale dell’ente alla sezione Avvisi (https://www.comune.cesena.fc.it/novita/bando-assegnazione-lotti-erp-2025).

Per qualsiasi informazione in merito al contenuto dell’Avviso pubblicato sul sito del Comune è possibile contattare il Servizio Patrimonio ai numeri 0547 356597 e 0547 356928.

Cesena, 20 gennaio 2025