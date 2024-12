Emessa allerta meteo “arancione” per la giornata di venerdì 20 dicembre per vento e stato del mare

La Protezione civile regionale dell’Emilia Romagna ha diramato un’allerta meteo “arancione” per vento e stato del mare e “gialla” per criticità idraulica e costiera per la giornata di domani. Per la giornata di venerdì 20 dicembre è previsto il passaggio di una veloce perturbazione atlantica associata ad una ventilazione intensa da nord-est che interesserà prevalentemente il settore orientale e centrale della regione. Sono previsti venti di burrasca forte ( tra 74 km/h e 88 km/h) sulla parte orientale e lungo la costa, burrasca moderata (tra 62 km/h e 74 km/h) sulla fascia centrale della regione e sui rilievi occidentali. Mare agitato al largo, con altezza dell’onda prevista superiore ai 3,2 metri. Si prevedono valori di altezza d’onda sotto costa prossima ai 3 m, condizione che potrà generare localizzate erosioni nei tratti di litorale maggiormente esposti. Le precipitazioni previste potranno determinare innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua con possibili superamenti della soglia 1. Nelle zone montane e collinari saranno possibili localizzati ruscellamenti e frane sui versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili. Saranno inoltre presenti nevicate sugli Appennini che nella zona orientale potranno raggiungere i 15-30 cm in 24 ore. Tutti i fenomeni meteorologici sono previsti più intensi nelle ore centrali della giornata e dal pomeriggio ci si attende un’attenuazione ad iniziare dai settori occidentali, in estensione verso le province orientali.

Si consiglia di consultare il portale della Regione Emilia Romagna dove, oltre alla pubblicazione quotidiana dei bollettini e delle allerte, si trovano anche le indicazioni e i consigli utili su come comportarsi in caso di allerta e su cosa fare in caso di forte pioggia, rischio idraulico, idrogeologico e forte vento: https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it

Si ricorda inoltre che nel Comune di Rimini è attivo il servizio gratuito Alert System via cellulare, App o telefono fisso e si può attivare iscrivendosi al sito web (https://registrazione.alertsystem.it/rimini) oppure scaricando gratuitamente l’applicazione Alert System dal proprio store.