Emilia Romagna. Ministro Difesa Crosetto mobilita elicotteri dell’Esercito e dell’Aeronautica Militare per soccorrere i cittadini nelle aree colpite dal maltempo

Gli elicotteri dell’Esercito e dell’Aeronautica Militare sono stati mobilitati per soccorrere i cittadini nelle aree colpite dal maltempo in Italia. A seguito delle condizioni meteo avverse che hanno colpito diverse regioni, il ministro della Difesa Guido Crosetto ha annunciato l’intervento delle forze armate per garantire il trasporto e la sicurezza dei cittadini in zone sicure. Crosetto ha dichiarato che il ministero segue la situazione da vicino e ha disposto il massimo supporto alla Protezione Civile, impiegando mezzi e personale per aiutare la popolazione.

Crosetto ha inoltre sottolineato su X (ex Twitter) l’importanza del ruolo della Difesa nel supportare la collettività, affermando che “Anche questo è la Difesa, sempre al servizio della popolazione