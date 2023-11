Emilia Romagna. Un tragico incidente stradale ha portato alla morte di un giovane di 24 anni. Circostanze in fase di chiarimento.

Ieri sera, verso le 22, a Modena, un tragico incidente stradale ha portato alla morte di un giovane di 24 anni, Christian Epicoco. Le circostanze esatte dell’incidente sono ancora in fase di chiarimento, ma si sa che il ragazzo era alla guida di una piccola auto che è uscita di strada. A seguito dell’incidente, è stato sbalzato fuori dall’abitacolo per circa dieci metri. I soccorsi sono stati pronti, con l’intervento dei vigili del fuoco di Modena, del 118 e della Polizia locale, ma purtroppo il giovane non ha sopravvissuto.