Entrano nel vivo gli appuntamenti natalizi a Coriano

In occasione della vigilia di Natale, il 24 dicembre, la Pro Loco Coriano in collaborazione con i volontari del gruppo Festa per far Festa, organizza una visita di Babbo Natale alle case dei bambini per consegnare i regali. Sorprese e doni saranno distribuiti per mantenere l’entusiasmo e la curiosità dei più piccoli. Alle 17:00 si terrà la cerimonia di accensione della fiamma in memoria di Marco Simoncelli, presso il museo dedicato al campione di motociclismo, che rimarrà aperto fino alle 18:30.

Un evento imperdibile è la Corsetta di Natale, che si terrà il 25 dicembre e giunge alla sua 8ª edizione. Prima del tradizionale pranzo, i più sportivi e dinamici avranno la possibilità di partecipare ad una corsa di 8 chilometri o ad una camminata di 5 chilometri, con partenza alle 10:00 in piazza Don Minzoni. L’attività fisica si concluderà con una tazza di the caldo, una ciambella e vin brulè per tutti i partecipanti.

Il 26 dicembre, presso la chiesa di Santa Maria Assunta, si terrà il Concerto di Natale dedicato a don Fiorenzo Baldacci, un sacerdote corianese recentemente scomparso. Il concerto, che inizierà alle 21:00, vedrà la partecipazione di Daniela Bertozzi, mezzosoprano, Stefano Bartolucci al pianoforte, Stefano Marzi al clarinetto e Gabriele Felici al violoncello. L’ingresso sarà gratuito.

Il 27 dicembre, presso la Sala Isotta, sarà proiettato il cortometraggio “Il colloquio” del giovane cineasta corianese Federico Imola. Imola, regista, sceneggiatore e attore di 21 anni che studia al Dams di RomaTre, presenterà il suo lavoro durante la serata.

Il 28 dicembre, al teatro CorTe, si terrà l’evento “Buon Compleanno Corte!” a cura della compagnia dei Fratelli di Taglia. Lo spettacolo Rime insaponate del poeta delle bolle, Alekos, sarà il protagonista della serata.

Come novità per la giornata dell’Epifania, il 6 gennaio 2024, sarà organizzato un Presepe vivente che si snoderà dalla Chiesa di Santa Maria Assunta fino all’ingresso del Castello Malatestiano, dalle 16:00 alle 19:30.