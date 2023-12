Enzo Iacchetti alla guida del Gran Gala Internazionale della Magia di San Marino

Il Festival Internazionale della Magia di San Marino, rinomato evento nel mondo dell’arte magica, annuncia con entusiasmo che Enzo Iacchetti, celebre personaggio televisivo e attuale conduttore di “Striscia la Notizia” su Canale 5, sarà il presentatore del gran gala internazionale della magia. L’evento si terrà al Teatro Nuovo di Dogana sabato 16 marzo 2024, alle ore 21:00.

Il gran gala sarà il punto di forza della XXV edizione del Festival Internazionale della Magia di San Marino, in programma dal 15 al 17 marzo 2024. Il festival offrirà al pubblico un’ampia gamma di attività, tra cui spettacoli, workshop, conferenze e mostre, tutte dedicate al mondo incantevole della magia.

Le prevendite per questo evento imperdibile sono già disponibili sul sito [www.festivalinternazionaledellamagia.com] o presso l’edicola Quadrifoglio in via Piana 101, San Marino. L’evento si svolge sotto il patrocinio della Segreteria di Stato per il Turismo di San Marino.

Non perdete l’opportunità di partecipare a un’esperienza unica e incantevole, insieme a Enzo Iacchetti e ai maestri dell’arte magica. Vi aspettiamo per una serata indimenticabile!

Alessandra Massi

Addetta Stampa F.I.D.M.