Epiche, coinvolgenti e immersive. Ecco le migliori saghe del gioco online 

Non chiamateli semplici spin off, sequel o prequel. Questi termini lasciamoli al mondo del cinema, anche se spesso è proprio da qui che arrivano. Le saghe del gaming sono qualcosa di molto più complesso. Sono una serie di eventi, di missioni, di livelli, di trame e narrazioni complesse e intricate, legate spesso in maniera indissolubili e capaci di coinvolgere i giocatori in un modo unico.

Il segreto del successo delle saghe nei giochi online è proprio questo, creare un filo conduttore che accompagna il giocatore nell’esplorazione del gioco, per poi tenerlo legato, o per dirlo con una terminologia da marketing, per fidelizzarlo, coinvolgendolo nella progressione della storia e aumentando la partecipazione. Ma proviamo a entrare nel merito di questo argomento e proviamo a fare qualche esempio. E non possiamo allora non partire da WoW, che non è una semplice esclamazione ma l’acronimo di World of Warcraft, il gioco sviluppato dalla Blizzard Entertainment e pubblicato dalla Vivendi Universal nel 2004. Stiamo parlando di un MMORPG, un termine che, lo diciamo per i meno esperti, descrive un videogioco di ruolo che viene giocato contemporaneamente da altre persone, grazie alla connessione internet. World of Warcraft è infatti giocabile esclusivamente online ed è attualmente l’MMORPG più giocato al mondo: 5 milioni e 200 mila iscrizioni nel 2017, con un picco massimo nell’ottobre del 2010, con modalità linguistiche che vanno dall’inglese al russo, dal coreano all’italiano, dallo spagnolo al cinese. Tra guerrieri, paladini, sciamani, druidi, Cacciatori dei Demoni e Cavalieri della Morte, WoW vanta una serie infinita di espansioni, che la rendono una delle saghe di maggiore successo della storia del gaming.

Ma facciamo anche un altro esempio, spostandoci nella filiera del gambling. Per farlo parliamo di Book of Ra, vero e proprio punto di forza dell’offerta di Starvegas, che punta da sempre sull’effetto sorpresa delle serie legate ai suoi titoli più emblematici tra i quali annoveriamo anche Lucky Lady’s Charm nelle sue differenti versioni. Book of Ra è slot creata nel 2005 dalla software house Novomatic, che porta il giocatore nel mondo dell’Antico Egitto, tra Piramidi, Faraoni, mummie e sfingi. La sua saga, disponibile per intero sul catalogo di Starvegas, passa per altri anni cruciali: il 2008, quando esce la versione Deluxe, che permette di giocare da casa, il 2015, con premi ancora più alti nella Deluxe 6, nel 2018 con Book Of Ra Magic e infine nel 2019, con Book of Ra Deluxe 10, una versione speciale con due diversi display e oltre 100 linee di pagamento.

Certo, le saghe nel gaming non finiscono di certo qui. Possiamo parlare di Final Fantasy oppure di Guild Wars, di The Witcher e di Elder Scrolls. Ma la morale è sempre la stessa: le saghe sono uno dei punti forti del gaming, capaci di rendere fedeli e di appassionare milioni di utenti, nel corso del tempo.