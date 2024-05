Eseguita dai carabinieri di Castel Maggiore un’ordinanza applicativa di misura cautelare nell’ambito di un’indagine per maltrattamenti in famiglia

Provincia di Bologna: I Carabinieri della Stazione di Castel Maggiore hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alle persone offese con applicazione del dispositivo elettronico e obbligo di presentazione alla P.G., nei confronti di un 45enne italiano, indagato dalla Procura della Repubblica di Bologna per maltrattamenti contro familiari o conviventi. Il provvedimento è stato emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bologna, su richiesta del Pubblico Ministero che ha coordinato le indagini dei Carabinieri, a seguito di una vicenda che ha coinvolto, come persona offesa nei fatti, la compagna del 45enne. La convivenza tra i due non ha funzionato e di conseguenza l’uomo si sarebbe reso responsabile di aggressioni fisiche (spintoni, calci, schiaffi), verbali (offese e minacce) anche in presenza della figlia minore nata dalla relazione tra i due. Per tale motivo, la donna temendo per la propria incolumità e quella della figlia, ha deciso di interrompere il rapporto sentimentale con l’uomo. Dopo essere stato rintracciato dai Carabinieri, all’uomo è stata notificata la misura cautelare emessa da Giudice.

Comando Provinciale Carabinieri Bologna