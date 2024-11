Eseguita dai carabinieri un’ordinanza applicativa della misura cautelare per maltrattamenti alla ex

Provincia di Bologna: I Carabinieri della Stazione di Bentivoglio hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, con l’applicazione del dispositivo elettronico di controllo a distanza, nei confronti di un italiano sulla trentina, indagato dalla Procura della Repubblica di Bologna per maltrattamenti nei confronti dell’ ex fidanzata. La misura cautelare è stata emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bologna, a seguito della richiesta del Pubblico Ministero che ha coordinato le indagini. Il presunto responsabile sarà chiamato a rispondere dei citati delitti per avere maltrattato la sua ex, una ragazza sulla ventina, attraverso minacce, insulti e aggressioni fisiche, per lo più a causa di una gelosia morbosa e spesso dettate anche, dall’abuso di sostanze alcoliche da parte dell’uomo. Tali atteggiamenti, da parte dell’ex fidanzato, hanno causato nella giovane, uno stato di ansia e preoccupazione per la propria incolumità, tanto da chiedere, in diverse circostanze, l’aiuto delle Forze dell’ordine. Rintracciato dai Carabinieri, l’uomo è stato sottoposto alla misura cautelare del Giudice.

Comando Provinciale Carabinieri Bologna