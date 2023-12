ESEGUITA DAI CARABINIERI UN’ORDINANZA DI CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE PER VIOLENZA SESSUALE AGGRAVATA

Provincia di Bologna: I Carabinieri della Stazione di Monzuno (BO) hanno eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare personale nei confronti di un uomo sulla cinquantina, indagato dalla Procura della Repubblica di Bologna per violenza sessuale aggravata. Le indagini sono state eseguite dai Carabinieri della Stazione di Monzuno per accertare quanto accaduto in una struttura situata in Provincia di Bologna, dove l’uomo viveva in comunità con altre persone, tra cui dei minorenni, accompagnati dai rispettivi genitori. Stando alla ricostruzione dei fatti, emersi dalle testimonianze oculari di chi aveva visto qualcosa di spiacevole, l’indagato avrebbe approfittato di un lieve ritardo mentale di una bambina per indurla a compiere plurimi atti sessuali di nascosto, fino a quando non è stato scoperto da altri ospiti della struttura che hanno avvisato i Carabinieri. Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bologna ha accolto la richiesta di applicazione della custodia cautelare in carcere avanzata dal Pubblico Ministero che ha delegato i Carabinieri di eseguire la misura. L’indagato è stato arrestato nella giornata del 18 dicembre 2023 e tradotto in un istituto penitenziario.