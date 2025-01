Eugene Helder e’ un giocatore del San Marino Baseball

Numeri eccellenti che testimoniano il valore di un giocatore di grande livello, che compirà 29 anni il prossimo 26 febbraio e che è nato a Oranjestad, la capitale di Arub. Helder ha iniziato in Summer League venezuelana e dominicana con l’organizzazione dei Mariners, poi la parentesi nelle ?????? ?????????. Prima in triplo A con i Tacoma Rainiers, poi in A- con gli Everett AquaSox, in A con i Clinton LumberKings e in A+ con i Modesto Nuts. Per lui anche un’esperienza in Repubblica Ceca con il Draci Brno.