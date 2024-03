EURO 2024. Battendo l’Islanda per 2 a 1, l’Ucraina vola agli europei e raggiunge il suo gruppo composto da Belgio, Slovacchia e Romania

L’Ucraina ha segnato un traguardo significativo qualificandosi per il suo quarto campionato europeo consecutivo, un risultato ottenuto nonostante le avversità poste dal conflitto in corso nel paese. Giocando su campo neutro in Polonia, la squadra ha assicurato il suo posto al torneo continentale previsto per giugno in Germania, superando l’Islanda con un risultato di 2-1 nella finale dello spareggio. Questa vittoria ha permesso all’Ucraina di unirsi a Belgio, Slovacchia e Romania nel loro gruppo per Euro 2024.

L’Islanda, che aveva precedentemente eliminato Israele in semifinale grazie a una tripletta del suo attaccante del Genoa, Albert Gudmundsson, non è riuscita a mantenere il proprio vantaggio. Nonostante il goal di Gudmundsson che aveva inizialmente messo in vantaggio l’Islanda, l’Ucraina ha ribaltato il risultato nella seconda metà della partita con le reti di Tsygankov e Mudryk, trasformando la partita in un momento di grande emozione e festa per la squadra e i suoi sostenitori.

La qualificazione dell’Ucraina per Euro 2024 va ben oltre il significato sportivo, rappresentando un simbolo di resilienza e speranza per un paese che continua a lottare contro le difficoltà causate da due anni di conflitto con la Russia. Ogni partita gioca è vista come una missione, non solo per vincere, ma anche per portare momenti di gioia in un contesto altrimenti difficile.