Europei Small Countries Association San Marino chiude al quarto posto. La finalina per il bronzo va all’Islanda

San Marino – Alla fine arriva un quarto posto per la nazionale maschile di San Marino nell’edizione 2023 dei Campionati Europei Small Country Association giocatisi a Edimburgo, in Scozia. La partita di oggi per il bronzo ha visto i titani, ieri sconfitti in semifinale dai padroni di casa della Scozia, affrontare nuovamente l’Islanda che avevano battuto per 3 a 1 nella seconda partita del girone eliminatorio. Stavolta il risultato si è rovesciato e sono stati gli isolani a imporsi per 3 a 1 dopo aver perso il primo set. 20/25 25/23 25/18 25/18, questi i parziali in favore dell’Islanda.

“Abbiamo giocato molto bene il primo set ma poi, pian piano, ci siamo spenti. Fisicamente non abbiamo tenuto l’intensità del torneo e cose che prima ci venivano facili sono diventate montagne da scalare. – E’ l’analisi a fine partita del commissario tecnico Stefano Mascetti. – Dal punto di vista del risultato finale non possiamo considerarci soddisfatti. Nel complesso, sappiamo di aver affrontato team nazionali con più mezzi del nostro; abbiamo fatto giocare solo atleti sammarinesi; abbiamo fatto esordire tre giovanissimi. Insomma, usciamo battuti ma a testa alta. Infine, voglio fare i complimenti a tutti i giocatori per l’impegno e la volontà che ci hanno messo. Purtroppo non va sempre come vorresti. Un ringraziamento particolare lo vorrei fare allo staff tecnico e a quello federale che mi hanno sempre supportato. E un grazie grandissimo va anche ai nostri quattro supporters che ci hanno seguito fino in Scozia e non hanno mai smesso di fare il tifo”.

Il tabellino. Rondelli 2, Bernardi 11, Venturini 7, Lazzarini, Benvenuti 17, Paganelli 10, Conti 2, Bacciocchi (L), Donini 4. N. E.: Gasperoni, Garattoni. Battute punto 1, Battute errore 1, Muri punto 8. All. Stefano Mascetti.

Nella foto: Rondelli in palleggio.

Ufficio stampa

Fspav

San Marino