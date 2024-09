Europeo Under 18 di Raffa: due medaglie di bronzo per San Marino con Paoletti e Santolini

La squadra giovanile della Federazione Sammarinese Sport Bocce è rientrata domenica 1 settembre a San Marino dopo aver partecipato agli Europei Under 18 a Innsbruck, in Austria, nella specialità Raffa, insieme ad altre 12 nazioni partecipanti. I due giovani atleti Giada Paoletti e Valentino Santolini hanno ottenuto la qualificazione in tutte le specialità per poter partecipare nel 2025 al Mondiale Juniores. La squadra, guidata dal tecnico federale Marco Cesini e accompagnata dal delegato federale Emanuela Felici, ha ottenuto risultati brillanti. Giada Paoletti, al suo ultimo anno da Juniores, ha ottenuto due medaglie di bronzo, conquistate nell’individuale femminile e coppia mista, oltre al sesto posto nel tiro di precisione. Il tredicenne Valentino Santolini, alla prima esperienza internazionale, ha ottenuto il terzo posto nella coppia mista insieme a Paoletti; sesto nell’individuale maschile e quinto nel tiro di precisione. “Questi risultati confermano la continua crescita dello sport bocce a San Marino – commenta la Federazione -, che al momento si trova al terzo posto del ranking mondiale nella specialità Raffa. Un plauso al tecnico Cesini per aver messo in luce le qualità degli atleti sammarinesi”.