Eventi a Sant’Agata Feltria per la valorizzazione del progetto “Petrella delle Rose”

“Il Comune di Sant’Agata Feltria presenta una serie di iniziative, eventi, concerti, conferenze, legate alla valorizzazione del progetto “Petrella delle Rose”, la più importante collezione di rose inglesi di David Austin in un borgo medievale; oltre 100 rose create da uno dei più famosi ibridatori al mondo. Un progetto ideato dal maestro giardiniere Carlo pagani e da Benny Faeti, che fu il promotore della rinascita del borgo di Petrella Guidi.

Tali eventi si svolgeranno nel borgo millenario di Petrella Guidi, nel Comune di Sant’Agata Feltria e saranno finanziati dallo sponsor Paolo Trento, un imprenditore profondamente legato a Petrella Guidi e che non ha mai fatto mancare il proprio apporto sulle iniziative che qui si svolgevano. Lo sponsor finanzierà il calendario a ricordo e in onore della moglie Gala. Paolo Trento è anche un amante dei giardini ed ha realizzato un giardino a Varignana, frazione del Comune di Castel San Pietro Terme, che è stato votato come uno dei 100 giardini più belli d’Italia.

Gli eventi in questione saranno di alto profilo culturale, infatti il calendario prevede la partecipazione, tra gli altri, del primo violino di spalla dell’orchestra sinfonica “La Scala di Milano” Laura Marzadori, del soprano Alessandra Vicinelli, nonché dell’arpista Vincenzo Zitello.

Domenica 26 Maggio alle ore 16.00 avrà luogo il primo dei quattro appuntamenti, nella Chiesa di Petrella Guidi, Carlo Pagani racconterà “L’Uomo e la Rosa, una meravigliosa storia d’amore”, un viaggio nella bellezza delle rose che hanno accompagnato la storia dell’uomo.

A seguire nell’anfiteatro sotto la torre, con il titolo “Nel Nome delle Rose: Donne, Primavera di Note,” si esibiranno in un concerto lirico Alessandra Vicinelli (soprano leggero) e Ginevra Schiassi (soprano), al pianoforte Kaori Suzuki.

– Domenica 9 Giugno ore 17.00: Elisabetta Motta, autrice del libro “La Voce delle rose” (Pendragon editore), recita i brani di poeti internazionali della rosa con l’attore Davide Ferrari. A seguire recital di Vincenzo Zitello (arpa) e Fulvio Renzi (baritono).

– Domenica 30 Giugno ore 17.00: Tea & Rosetta: La rosa nel Montefeltro.

A seguire: concerto di Laura Marzadori, Primo violino di spalla dell’orchestra sinfonica La Scala di Milano, Eugenio Silvestri, viola dell’orchestra sinfonica La Scala di Milano.

– Domenica 21 Luglio, ore 17.00: La giornalista Maurizia Martelli presenta il libro di Carlo Pagani e Mimma Pallavicini “Rose Perdute e Ritrovate” (Pendragon editore), a seguire il recital del Cantaluna Quartet (ocarina, fisarmonica, chitarra, percussioni e voce, musica tradizionale europea).

– Domenica 22 Settembre, ore 16.00: Luca Cesari, “La rosa nei dipinti di Antonio Saliola”, a seguire il concerto duo di violoncello con Irene Marzadori e Tiziano Guerzoni.”

