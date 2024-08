Eventi in Valconca (settimana 19-25 agosto)

Cinema sotto le stelle e antiche tradizioni

Proseguono le rassegne “Per Sentieri in Valconca” e “Le Mille e una Notti”

SAN CLEMENTE

Mercoledì 21 agosto si recupera la data prevista per il 20 agosto de “La Vela Illuminata”, rassegna cinematografica itinerante: in scena il film irlandese The Quiet Girl di Colm Bairead, la storia di una bambina adottata temporaneamente da una coppia, per ritrovare affetti familiari perduti. Appuntamento in centro storico alle 21.15

GEMMANO

Venerdì 23 agosto, “La Vela Illuminata” farà invece tappa a Gemmano in piazza Roma, con la proiezione del film “La Signora Harris va a Parigi” di Anthony Fabian (inizio ore 21.15). Domenica 25 agosto, a partire dalla mattina, torna invece al Santuario della Madonna di Carbognano la tradizionale festa “Il mare in collina” con pranzo a base di pesce, musica e animazione.

MONTEFIORE CONCA

Ritorna sabato 24 ore l’affascinante mondo del paranormale con un viaggio nel paranormale nella Rocca di Montefiore Conca, alla scoperta della struggente storia d’Amore tra Costanza e Ormanno, una storia di emozioni e gli intrighi di una passione che si è infranta 644 anni fa. (Ore 21.00 – Rocca di Montefiore Conca – Su prenotazione INFO E PRENOTAZIONI: tel.349 4449144). Domenica 25 agosto nel Giardino di Santa Maria della Neve a Serbadone di Sotto, dalle 17, ritorna la tradizionale Festa comunitaria con la Santa Messa e i giochi per grandi e piccini ed il consueto rinfresco.

________________________________________

Per Sentieri in Valconca – 26 luglio / 14 settembre 2024

Camminate naturalistiche gratuite alla scoperta dei borghi più belli

?? giovedì 22 agosto 20:30 Mondaino – In abbinamento a spettacolo

?? venerdì 23 agosto 20:30 San Clemente – In abbinamento a spettacolo

?? domenica 25 agosto 08:30 Montescudo- Monte Colombo – In abbinamento a spettacolo

_______________________________________________________

Mille e una notti in Valconca – V edizione: Il Milione e altre avventure

“Mille e una notti in Valconca – V edizione” vede protagonisti i borghi più belli illuminati dalla suggestiva luce delle albe e dei tramonti. Filo conduttore degli spettacoli itineranti a cura di Città Teatro, sarà l’avvincente racconto de Il Milione, in omaggio all’anniversario dei 700 anni dalla morte di Marco Polo.

GLI APPUNTAMENTI DI QUESTA SETTIMANA

?? Venerdì 22 Agosto ore 19 – Tramonto

? MONDAINO, Piazzetta Mulino delle Fosse

Episodio 1 – Zaiton, l’emporio del mondo

con Francesca Airaudo, Valentina Golfieri, Davide Simonetti, Daniele Torri

e con le allieve della Compagnia Giovani – Teen Bota

A seguire: aperitivo

?? Venerdì 23 Agosto ore 19.00 – Tramonto

? SAN CLEMENTE, Borgo di Agello

Episodio 2 – Champa e la montagna sacra

con Mirco Gennari, Valentina Golfieri, Davide Simonetti, Daniele Torri

e con le allieve della Compagnia Giovani – Teen Bota

A seguire: aperitivo

Indicazioni parcheggio

?? Sabato 24 Agosto ore 6.00 – Alba

? SALUDECIO, Chiesa di Meleto

Episodio 3 – Java e le guerre del Gran Khan

con Francesca Airaudo, Valentina Golfieri, Davide Simonetti, Daniele Torri

e con le allieve della Compagnia Giovani – Teen Bota

A seguire: colazione

?? Domenica 25 Agosto ore 6.00 – Alba

? MONTESCUDO, Trarivi Chiesa della Pace, Via Pedrara

Episodio 6 – Hormuz e l’uomo che venne dal futuro

con Giorgia Penzo, Valentina Golfieri, Davide Simonetti, Tiziano Paganelli

e con le allieve della Compagnia Giovani – Teen Bota

A seguire: colazione