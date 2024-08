Eventi in Valconca (settimana 5-11 agosto). I buongustai invadono Montescudo per la Sagra della patata A Saludecio appuntamento con l’osservazione delle Pleiadi Continuano le rassegne “Mille e una notti” e “Per sentieri in Valconca

Eventi in Valconca (settimana 5-11 agosto)

MONTESCUDO – MONTE COLOMBO

A Montescudo sabato 10 e domenica 11 agosto spazio alla 50esima edizione della Sagra della Patata come sempre il secondo week end di agosto. Durante la manifestazione Montescudo si propone come meraviglioso angolo di storia e natura a pochi passi dal mare, dove si potranno gustare i rinomati gnocchi, baccalà con patate, piadina e ricette particolari come i dolci ed il gelato di patate.

SAN CLEMENTE

Martedì 6 agosto a San Clemente primo appuntamento con “La Vela Illuminata”. Gli appuntamenti in programma, tutti a ingresso libero, prevedono le proiezioni con inizio alle ore 21.15.A San Clemente tre le serate in calendario: 6 agosto, 13 agosto e 20 agosto in Piazza Mazzini. Martedì 6 agosto, spazio alla pellicola “Foto di Famiglia” di Ryota Nakano; mentre martedì 13 toccherà a “Belfast” di Kenneth Branagh. Chiuderà il ciclo, martedì 20, il film “The Quiet Girl” per la regia di Colm Bairead.

MONTEGRIDOLFO

Montegridolfo nel segno della grande musica: martedì 6 agosto alle 21.15 nel Giardino degli Ulivi di Palazzo Viviani si terrà “Pasion, note e colori”, concerto dedicato alle arie, romanze e classici intramontabili. In scena Elisabetta Maddalena Cordella, Luca Casadei e Francesco Stefanelli.

SALUDECIO

L’osservatorio Copernico di Saludecio rimarrà aperto nelle serate dal 10 al 13 agosto, dalle ore 21:30, per seguire il fenomeno delle Perseidi durante la sua massima attività, con il picco centrato proprio tra l’11 e il 13 agosto. L’osservatorio Copernico rimarrà aperto nelle serate dal 10 al 13 agosto, dalle ore 21:30, per seguire il fenomeno durante la sua massima attività, con il picco centrato proprio tra l’11 e il 13 agosto.

GEMMANO

A Gemmano giovedì 8 agosto una serata nel segno della convivialità e del buon cibo con una cena di pesce in piazza Roma. Mentre il 10 agosto si terrà la tradizionale Festa di San Lorenzo.

In settimana proseguono inoltre due rassegne.

Per Sentieri in Valconca – 26 luglio / 14 settembre 2024

Camminate naturalistiche gratuite alla scoperta dei borghi più belli

Prenota la tua camminata:

https://persentieri.malatempora.org

GLI APPUNTAMENTI DI QUESTA SETTIMANA

giovedì 8 agosto 09:30 San Clemente

PROGRAMMA COMPLETO

Mille e una notti in Valconca – V edizione: Il Milione e altre avventure

“Mille e una notti in Valconca – V edizione” vede protagonisti i borghi più belli illuminati dalla suggestiva luce delle albe e dei tramonti. Filo conduttore degli spettacoli itineranti a cura di Città Teatro, sarà l’avvincente racconto de Il Milione, in omaggio all’anniversario dei 700 anni dalla morte di Marco Polo.

GLI APPUNTAMENTI DI QUESTA SETTIMANA

Sabato 10 Agosto ore 19.15 – Tramonto

MORCIANO, Terrazza Ghigi, via Roma 73

Episodio 3 – Java e le guerre del Gran Khan

con Francesca Airaudo, Valentina Golfieri, Davide Simonetti, Tiziano Paganelli

e con le allieve della Compagnia Giovani – Teen Bota

A seguire: aperitivo

Domenica 11 Agosto ore 5.45 – Alba

MONTEFIORE, Arena Raciti, Rocca Malatestiana

Episodio 2 – Champa e la montagna sacra

con Mirco Gennari, Valentina Golfieri, Davide Simonetti, Daniele Torri

e con le allieve della Compagnia Giovani – Teen Bota

A seguire: colazione