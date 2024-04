Evoluzione regolamentare nel settore ICT: consultazione pubblica e impegno per il futuro digitale di San Marino

L’Autorità ICT rende noto che, a far data dal giorno 24.04.2024 e fino al 24.05.2024, è aperta la consultazione pubblica finalizzata al confronto con i prestatori, o gli aspiranti prestatori, di servizi fiduciari sui contenuti delle norme tecniche e le prassi di cui all’articolo 3, comma 1, del Decreto Delegato 83/2024. L’Autorità ICT invita gli operatori o aspiranti operatori in possesso dei requisiti ad inviare i propri contributi unicamente per iscritto e unicamente al seguente recapito autoritaict@sanmarinoinnovation.com.

Con l’occasione l’Autorità ICT riconferma il proprio obiettivo di adempiere con professionalità e spirito di servizio alle funzioni attribuitele, affinché la Repubblica di San Marino possa affrontare efficacemente le nuove sfide nel settore dell’informatica e delle telecomunicazioni.

Comunicato stampa