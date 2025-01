Expo 2025: prima visita ad Osaka per il Segretario di Stato Federico Pedini Amati. Parte oggi la missione in Giappone, previsto un incontro con il Ministro Ito

A tre mesi dall’apertura delle porte dell’Esposizione Universale di Osaka, il Segretario di Stato al Turismo Federico Pedini Amati a Osaka accompagnato dal Commissario Generale per l’Expo Filippo Francini.

La visita rappresenta un momento molto importante che avrà il suo momento più alto il prossimo 15 gennaio quando il Segretario di Stato Federico Pedini Amati incontrerà il Ministro giapponese con delega all’Expo Yoshitaka Ito.

La Repubblica di San Marino parteciperà all’Esposizione Universale di Osaka dal 13 aprile al 13 ottobre 2025, una destinazione di forte interesse, quella giapponese, una grande occasione per promuovere in uno scenario internazionale l’identità sammarinese a 360°: turismo, cultura, impresa con numerose opportunità di sviluppo.

“Designing future society for our lives” è il tema adottato per l’edizione 2025, un richiamo alla responsabilità specifica di ciascuno a raggiungere la propria aspirazione di vita, in modo coerente e sinergico, a una visione condivisa di società sostenibile. Il “National Day” sammarinese si terrà il 3 maggio con la presenza alle cerimonie istituzionali delle massime autorità del Giappone e della Repubblica di San Marino.

Numerosi gli impegni che attendono il Segretario Pedini Amati in questi giorni: lunedì 13 gennaio il primo sopralluogo al cantiere del padiglione sammarinese, saranno verificati lo stato di avanzamento dei lavori e alcuni dettagli logistici, il giorno seguente è prevista la firma di un contratto di sponsorizzazione con Noevir, azienda che è anche sede del Consolato di San Marino in Giappone. Mercoledì 15 gennaio l’incontro bilaterale con il Ministro Ito, occasione di aggiornamento in merito alle iniziative di scambio culturale che si stanno organizzando, in previsione della partecipazione a Expo Osaka 2025.

Gli ultimi due giorni della permanenza a Osaka prevedono la partecipazione al Pavillon Showcase Forum con lo speech del Commissario Generale Francini mentre il giorno seguente si terrà la conferenza stampa di nomina di “Pavillon Ambassador” di Tashiho Takamizawa rockstar leader del gruppo musicale The Alfee.

Contemporaneamente agli impegni istituzionali la delegazione del Commissariato formata da Filippo Francini, Laura Franciosi, Mattia Ronchi e Alice Andreini parteciperà all’IPM, momento di aggiornamento al quale prendono parte tutte le delegazioni del mondo.