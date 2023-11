Expo 2030 va a Riad, Roma flop: ultima con 17 voti

L’emirato arabo trionfa con 119 preferenze, secondo il Busan con 29

Flop di Roma per Expo 2030. L’organizzazione dell’Esposizione Universale va a Riad che stravince ottenuendo 119 voti al primo turno. Non ci sarà infatti il ballottaggio. Roma, è ultima tra i tre finalisti con solo 17 voti, ben 12 in meno di Busan, che ne conquista 29.

Gli stati membri del Bie, sottolinea le Bureau des Expositions, “hanno eletto al primo turno l’Arabia Saudita come Paese che ospiterà l’Expo 2030. Congratulazioni a Riad”.

ADNKRONOS