EXPO Osaka – “San Marino – Japan: B2B Matching & Networking Day”

Una iniziativa per rafforzare o avviare ex-novo relazioni d’affari con imprese giapponesi in una cornice istituzionale organizzata dall’Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio.

ASE-CC ricorda che è stato delineato il format dell’iniziativa grazie al quale il personale di Agenzia e delle aziende sammarinesi interessate potranno alternarsi, fra momenti dedicati alla presentazione della giurisdizione e momenti dedicati alle singole aziende, in una sorta di “fuori-salone B2B” che si terrà all’interno dell’area di EXPO OSAKA nei pressi del Padiglione di San Marino. Proiezione di filmati aziendali, presentazione di nuovi prodotti, aggiornamento sulle nuove iniziative dell’impresa e momenti conviviali, per rinsaldare relazioni d’affari o per “primi incontri”, in una cornice istituzionale curata da Agenzia – Camera di Commercio.

Le imprese sono invitate a segnalare il proprio interesse entro il 13 dicembre compilando il form al seguente link https://www.camcom.sm/san-marino-japan-b2b-matching-networking-day-ultima-chiamata/ o contattando info@camcom.sm per approfondire esigenze aziendali e mettere a punto la soluzione più efficace all’interno dell’iniziativa B2B.