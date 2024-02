Fabrizio Costantini: da allenatore della nazionale di San Marino a guida tecnica della Vis Novafeltria

Il mondo del calcio assiste alla nuova tappa professionale di Fabrizio Costantini, un nome che ha lasciato il segno nella storia del calcio sammarinese e che ora si appresta a imprimere la sua esperienza nella Vis Novafeltria, squadra militante nel campionato di Eccellenza.

Prima di accettare la sfida alla Vis Novafeltria, Fabrizio Costantini ha ricoperto il ruolo di allenatore della nazionale maggiore di San Marino, un incarico che ha assunto nel novembre 2021. Durante il suo mandato, Costantini ha dovuto affrontare sfide notevoli, guidando una squadra che, nonostante le limitazioni dovute alla piccola dimensione del paese e alle risorse disponibili, ha mostrato segni di crescita e progresso.

Sotto la sua guida, la nazionale sammarinese ha raggiunto risultati storici, come il segnare in tutte le ultime tre partite delle qualificazioni per Euro 2024. Nonostante un record complessivo che mostra due pareggi e diciassette sconfitte in diciannove partite, questi momenti di resilienza e spirito combattivo hanno segnato un’era di sviluppo per il calcio sammarinese.

La nomina di Costantini come allenatore della Vis Novafeltria rappresenta una svolta significativa per la squadra. Dopo l’esonero di Mirko Giorgi, a seguito di una sconfitta contro il Cava Ronco, la società ha deciso di affidare la guida tecnica a un allenatore con una consolidata esperienza internazionale. Questa decisione è stata presa non solo per invertire la rotta della squadra nel breve termine ma anche per contribuire alla crescita a lungo termine del club.

La scelta di Costantini riflette la volontà della Vis Novafeltria di intraprendere un percorso di rinnovamento e miglioramento, puntando su un allenatore che ha dimostrato di poter lavorare con risorse limitate e di poter sviluppare talenti emergenti. La sua esperienza e la sua capacità di guidare squadre in contesti difficili saranno risorse preziose per la Vis Novafeltria nel campionato di Eccellenza.