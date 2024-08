FALSE GRIFFE AL MERCATINO DELL’HOBBISTA A MARINA ROMEA. Interviene la Polizia Locale di Ravenna

La Polizia Locale sequestra merce con marchi di alta moda contraffatti, posta in vendita nell’ambito di un mercatino per hobbisti

Ravenna, 03 agosto 2024 Proseguono, in concomitanza con l’incremento di affluenza di turisti italiani e stranieri, le attivita? preventive e repressive della Polizia Locale, finalizzate al contrasto del fenomeno dell’abusivismo commerciale, della vendita di prodotti contraffatti e a tutela del consumatore, lungo il litorale della riviera romagnola,.

In particolare, all’interno di un mercatino dell’hobbista a Marina Romea, sono stati rinvenuti, esposti per la vendita, diversi articoli di borse e accessori, di note griffe di alta moda verosimilmente contraffatti, fra cui esemplari di bauletti iconici di tendenza, tutti sequestrati al termine delle operazioni poste in essere dagli operatori della Polizia Locale.

I due piazzisti, sebbene in possesso della tessera di hobbista, esponevano in vendita tipologia di merce non riconducibile a quella tipica di un mercatino del riuso, per la quale non sono stati in grado di documentarne la provenienza.