Falso avvocato in azione a Ravenna: denunciato dalla Polizia di Stato

Nella giornata di ieri, un uomo è stato denunciato in stato di libertà dalla Polizia di Stato di Ravenna dopo aver tentato di ingannare dei cittadini spacciandosi per un avvocato noto. Il soggetto, presentatosi in diverse abitazioni del centro, è riuscito a ottenere aiuto da una persona, a cui ha chiesto una somma di denaro, grazie alla sua finta posizione.

La segnalazione alla Polizia è scattata dopo che un cittadino, insospettitosi, ha deciso di seguire il presunto legale. Durante il suo appostamento, ha osservato l’uomo avvicinarsi a altre abitazioni, dove ha tentato nuovamente di chiedere assistenza economica.

Le forze dell’ordine hanno prontamente bloccato il falso avvocato, conducendolo presso gli uffici della Questura per chiarire la situazione. Dalle verifiche effettuate, la Divisione Anticrimine ha avviato un’istruttoria nei suoi confronti, culminata nell’emissione di un foglio di via obbligatorio da parte del Questore di Ravenna, tenendo conto dei precedenti dell’individuo.