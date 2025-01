Famiglia record a Rimini, cinque generazioni sotto lo stesso tetto

A Villa Verucchio, frazione di Verucchio in provincia di Rimini, la famiglia Savoia riunisce da un mese sotto lo stesso tetto ben cinque generazioni.

Il 19 dicembre è infatti nato il piccolo Alex che ha potuto così conoscere nonni, bisnonni e trisavole fino alla più anziana, Quinta, 98 anni.

“La nostra è una famiglia molto fortunata, quando è nato Alex sono stati tanti i familiari che lo hanno salutato per la prima volta e soprattutto lo stupore di così tante generazioni che si sono strette in questa gioia – racconta al Qn il padre Andrea, 26 anni, operaio -. Qualche giorno dopo la nascita siamo andati a registrarlo all’anagrafe e l’operatrice ci ha fatto notare l’originalità del fatto. Per noi è tutto normale, però, pensandoci non è così semplice riunire insieme cinque generazioni di parenti ancora in vita”.

Il piccolo Alex può vantare tre trisavole. Oltre a Quinta, ci sono Carla di 90 anni e Bruna di 88. E poi quattro bisnonni tra i 67 e gli 80 anni. I nonni Emanuele ed Elisa non hanno ancora compiuto 50 anni. “Non avrebbero mai pensato, cosi giovani, di avere un nipotino. Quando abbiamo dato la notizia sono rimasti tutti increduli, ma lo sbigottimento iniziale ha lasciato subito spazio alla contentezza per il bambino che da lì a nove mesi sarebbe arrivato”, prosegue il padre. Andrea vive con Samantha, 35 anni, madre di Alex e di Alisea, 8 anni.

“Ci troviamo insieme per le festività – racconta Andrea – e confrontarsi tra persone di varie età, testimoni di avvenimenti diversi, è sempre una gioia. Ora che c’è anche Alex sono tutti felici, a qualcuno è scesa anche qualche lacrima di commozione, mentre altri lo stringono forte a loro. Ognuno dà amore in maniera diversa, dal più grande a quello più giovane della famiglia”.

Ansa