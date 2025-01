FAMS: PAOLO VALLI CONFERMATO ALLA PRESIDENZA ALL’UNANIMITA

Una partecipata Assemblea Federale della FAMS – Federazione Auto Motoristica Sammarinese – lo ha eletto all’unanimità per acclamazione. Nelle votazioni per il Consiglio Direttivo, cinque conferme ed una nuova entrata. Eletti anche i due Sindaci Revisori. Nelle dichiarazioni “a caldo” di Paolo Valli, le prime linee guida principali del nuovo mandato.

Repubblica di San Marino. Nella serata di giovedì 23 gennaio, si è svolta nella Repubblica di San Marino l’Assemblea Generale della FAMS con l’importante compito di procedere al rinnovo delle cariche federali.

Al termine della votazione, che è stata una elezione all’unanimità per acclamazione, è stato confermato Presidente Paolo Valli, che resta così alla guida della FAMS Federazione Auto Motoristica Sammarinese.

Insieme a Valli sono stati confermati all’interno del Consiglio Direttivo Michele Trevisan, Marco Vicini, Marco Cavalli, Christian Montanari, Floriano Broccoli mentre debutta nella carica federale Linda Angelini. Che rappresenta anche la prima presenza femminile all’interno della FAMS.

Eletti anche i Sindaci Revisori FAMS nelle persone di Guido Novembrini ed Emanuela Bardusco.

Nella prima riunione del nuovo Consiglio Direttivo, previsto tra qualche giorno, verranno attribuite le funzioni di Vicepresidente, di Tesoriere e di Segretario Generale.

Nel corso dell’Assemblea Federale si è quindi proceduto all’approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio 2024 e del bilancio previsionale per il 2025.

Soddisfazione e gratitudine nelle prime parole del Presidente Paolo Valli: “E’ stata una Assemblea Federale all’insegna di una partecipazione numerosa e di una atmosfera di grande positività. Non nascondo il piacere di una elezione per acclamazione, per la quale ringrazio tutti gli intervenuti, per me significa un premio per avere bene operato. Piacere suggellato dalla conferma sostanziale del Consiglio Direttivo, con l’unica variazione dovuta ad una scelta personale di un Consigliere, rimasto comunque come Sindaco Revisore. Si procede, dunque, in continuità. I primi obiettivi concreti sono individuati nel realizzare una struttura polifunzionale ed attrezzata, da destinare alle attività di guida sicura, di avviamento all’utilizzo dei kart e altre attività motoristiche di base. Altro “target” da portare a termine è quello di attivare la normativa, su cui si lavora da tempo, per le revisioni delle auto da competizione storiche. Entro breve termine, sarà approvato il Regolamento che consentirà la circolazione di tali vetture. Proseguiremo nella realizzazione di corsi di aggiornamento di vario tipo. Uno di questi, da realizzare a breve, sarà quello destinato ai navigatori rally. Un corso di base per avvicinare nuovi appassionati, corso ad elevato profilo, con istruttori di alto livello. Inoltre, sarà realizzato un corso per Commissari Tecnici il cui tema sarà “I veicoli elettrici ed ibridi nel motorsport”, tenuto da un relatore della Federazione Internazionale. Il Consiglio Direttivo rimane impegnato, poi, a proporre nuove idee e iniziative”.