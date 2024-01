FAMS SAN MARINO. VINCIAMO INSIEME LA SFIDA CONTRO IL BULLISMO

Le Istituzioni e lo sport motoristico sammarinese in prima fila a fianco della campagna “Stop al bullismo”, con testimonial il giovane kartista Lorenzo Cheli. Una importante iniziativa, nell’ambito de “Il Sogno di Lorenzo”, ha già preso il via venerdì 26 gennaio e si protrarrà fino a domenica 25 febbraio 2024.

Repubblica di San Marino. L’obiettivo comune è promuovere il contrasto ad una delle forme più esecrabili di prevaricazione tra i giovani. Nasce così “Vinciamo insieme la sfida contro il bullismo”, iniziativa promossa dal Corpo della Gendarmeria della Repubblica di San Marino, con il patrocinio della Segreteria di Stato Lavoro e Sport, della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, per la Cooperazione Economica Internazionale e le Telecomunicazioni, della Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura, l’Università, la Ricerca Scientifica e le Politiche Giovanili, della Segreteria di Stato per la Giustizia e la Famiglia e che ha trovato l’immediato sostegno della FAMS – Federazione Auto Motoristica Sammarinese.

Lorenzo Cheli corre nel campionato Italiano Easy Kart 100cc ed è testimonial della campagna “Stop al bullismo”: lo sport deve essere un luogo in cui cimentarsi senza sopraffazioni, imparando a rispettare gli altri e a condividere momenti di amicizia.

Con lo spirito propulsivo di tutte queste realtà e nell’ambito del progetto “Il Sogno di Lorenzo” si è concretizzata una importante iniziativa, che ha già preso il via venerdì 26 gennaio e che si protrarrà fino a domenica 25 febbraio 2024.

Presso il Centro Commerciale Atlante di Dogana, nella Repubblica di San Marino, sarà disponibile un simulatore di guida, sul quale tutti possono cimentarsi liberamente e confrontarsi con gli altri giocatori ed amici, come un vero pilota.

Si gioca gratuitamente, lasciando piena libertà per un eventuale contributo con una piccola donazione. Lorenzo Cheli ha già contribuito, versando la quota della vendita del suo primo kart.

Il ricavato finale di questa iniziativa sarà utilizzato dalla FAMS – Federazione Auto Motoristica Sammarinese, per organizzare una giornata gratuita, aperta ai ragazzi da 8 a 16 anni, che potranno provare dei veri kart in un circuito. Un pilota professionista insegnerà i primi rudimenti della guida sportiva. Alla fine della giornata premiazione e pizza per gli intervenuti.

Per partecipare alla prova in pista è necessario iscriversi utilizzando la mail info@fams.sm , indicando nell’oggetto “Vinciamo insieme la sfida contro il bullismo” e allegando i propri dati personali (nome, cognome, indirizzo, telefono e data di nascita).

CONTATTI

Via Giangi, 66 – 47891 Dogana (RSM)

0549 909053

email: info@fams.sm

www.fams.sm

UFFICIO STAMPA FAMS

Leo Todisco Grande