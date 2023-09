FANO – UNITED RICCIONE 0-1

La rete di Ferrara vale il secondo successo consecutivo.

UNITED RICCIONE (4312):

Bracaj; Pellacani, Filì (31’st Grancara), Mesisca, Ndoy; Tonelli (14’st Djuric), Scalini (42’st Callegaro), Matteucci; Napolitano; Ferrara (27’st Kyeremateng), Maio.

A disp.: Servalli, Tiganj, Carpentieri, Pichierri, Ventola.

All.: Pulzetti

A. J. FANO (352):

Guerrieri; Saponaro, Tomassini, Mancini; Pensalfini (41’st Zingaretti), Urbinati, Gonzales, Zanni (9’st Zammarchi), Allegrucci; Tenkorang, Brunetti (9′ st Malshi).

A disp.: Bellucci, Mattioli, Badan, Pedinelli, Antonioni, Roberti.

All.: Scorsini

Arbitro: Giordani di Palermo

Ammoniti: Tonelli, Pellacani, Filì, Maio, Saponaro.

Marcatori: 12’ Ferrara

FANO – Dopo la convincente vittoria casalinga contro il Roma City lo United Riccione viaggia a Fano. Dopo un avvio convincente fin dalle prime battute lo United Riccione va in vantaggio con Ferrara quando il cronometro segna 12 minuti. Per l’attaccante tap-in vincente di testa sul cross di Tonelli.

La ripresa inizia con la punizione di Maio sul primo palo. Para Guerrieri. Al 19’ Djuric per la testa di Matteucci: alto. Al 20’ Maio in mezzo per Ferrara che non ci arriva. Ferrara ricambia due minuti dopo, dall’altra parte la spaccata di Maio non basta. L’errore più clamoroso di Maio peró arriva al 26’ quando manda alto il tapin a portiere battuto. Al 28’ l’occasione più ghiotta per Fano con Tenkorang e Zammarchi lanciati a rete a difesa superata perdono l’attimo e si fanno recuperare da Mesisca.

La sfida scorre via senza ulteriori emozioni, molta tensione e qualche fallo di troppo. Finisce 1-0.