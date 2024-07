Fatti una Pizza: Scopri il Connubio Perfetto tra Tradizione e Innovazione

Gli italiani sono rinomati per il loro orgoglio verso le tradizioni culinarie. Parlano con passione dei metodi tradizionali per preparare la pasta fatta in casa, delle lunghe lievitazioni per il pane e, naturalmente, delle ricette segrete per la pizza, custodite gelosamente dalle nonne.

Nonostante questa apparente fedeltà alle tradizioni, l’Italia è uno dei maggiori consumatori di pizza surgelata al mondo. Secondo l’Istituto Italiano Alimenti Surgelati (IIAS), gli italiani consumano 91.500 tonnellate di pizza surgelata all’anno, corrispondenti a 240 milioni di pizze. Uno studio di AstraRicerche per Findus ha rivelato che l’85,7% degli italiani acquista e consuma pizza surgelata, con il 55,6% che la consuma frequentemente e il 27% delle famiglie con bambini che la mangia almeno una volta a settimana. I dati IIAS confermano che il consumo di pizze e pizzette surgelate in Italia ha superato le 60.000 tonnellate nel 2021.

Mentre si raccontano con orgoglio le storie di famiglie riunite attorno a un tavolo per gustare una pizza fatta in casa, i freezer delle case italiane sono pieni di confezioni di pizza pronta da infornare. Un paradosso che fa sorridere, dimostrando come anche i più ferventi sostenitori delle tradizioni culinarie non resistano alla praticità e alla velocità di una pizza surgelata.

Dietro l’apparenza dei tradizionalisti, si cela un lato pragmatico degli italiani, capaci di adattarsi e di trovare il giusto compromesso tra il rispetto delle tradizioni e le esigenze della vita moderna. Nonostante l’Italia sia la patria della pizza, è anche il maggior consumatore di pizza surgelata in Europa, dimostrando che la pizza continua ad essere un alimento amato, sia nella sua forma tradizionale che in quella surgelata.

AMI LA PIZZA? Fattiunapizza 24H: Sapore di Casa, a Ogni Ora!

AMI LA PIZZA E SEI UN IMPRENDITORE? Fattiunapizza 24H: Gusta il Futuro della Pizza, Investi Ora!

Quella che vedete in foto è la pizza che esce dai nostri distributori automatici!

Fatti una Pizza

0549 999732