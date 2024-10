Federalberghi Rimini ritira querela dopo scuse per commenti diffamatori sul mare

Federalberghi Rimini ha deciso di ritirare una querela per diffamazione aggravata nei confronti di due società che gestiscono pagine di Facebook, accusate di aver pubblicato contenuti denigratori sul mare e sull’immagine della città. L’azione legale era stata avviata nell’agosto 2023 dall’associazione, assistita dall’avvocato Maurizio Ghinelli, in seguito a post considerati lesivi per l’economia turistica locale.

Il tribunale di Rimini ha emesso due decreti penali di condanna. Mentre una delle società non ha contestato la decisione, rendendo il provvedimento esecutivo e aprendo la strada a un potenziale risarcimento, l’altra, Commenti Memorabili srl, ha deciso di opporsi al decreto e ha provveduto a risarcire i danni, accompagnando il gesto con una lettera di scuse.

In una nota, Federalberghi ha sottolineato l’importanza di un uso responsabile dei social media, evidenziando come la diffusione di contenuti falsi possa compromettere la reputazione di luoghi e persone. I fondi ricevuti sono stati destinati alla Protezione Civile, attualmente attiva in supporto alle zone colpite da alluvioni.

Il sindaco Jamil Sadegholvaad ha espresso gratitudine a Federalberghi per l’iniziativa, evidenziando l’importanza di tutelare l’immagine di Rimini e il suo mare, ritenuti elementi chiave dell’identità e dell’economia locale. Ha anche sottolineato la necessità di un utilizzo responsabile dei social media, affinché le parole e le immagini condivise non siano prive di conseguenze.