Federazione dei Giovani Democratici di Cesena: Matteo Cantoni è il nuovo segretario

Cesena, 24 febbraio 2025

Si è svolto nel pomeriggio di domenica 23 febbraio l’ottavo Congresso dei Giovani Democratici – Federazione di Cesena che ha visto l’elezione del nuovo segretario Matteo Cantoni in un clima di grande partecipazione e unità.

L’assemblea ha visto il coinvolgimento di tante e tanti giovani militanti, pronti a dare nuova energia al progetto politico del territorio. Con l’elezione di Cantoni, i Giovani Democratici di Cesena intraprendono una nuova fase di impegno e innovazione con l’obiettivo di rafforzare il ruolo dei giovani nella politica locale, sostenendo e contribuendo ai risultati e alle iniziative del Partito Democratico.

“Da qui, da ora, da noi nasce un percorso fatto a misura di tutte le necessità delle ragazze e dei ragazzi nostri coetanei, che non lasci indietro nessuno, che si apra al mondo cittadino, sociale, sindacale, associazionistico e aggregativo del nostro territorio, che sappia declinare idee in azioni e che ridia centralità alla Politica in quanto unico vero strumento utile per cambiare il mondo. – Commenta il segretario Cantoni – Nel concreto, il nostro impegno sarà rivolto ad avvicinare alla politica nuove ragazze e ragazzi, anche nelle zone montane e nei piccoli Comuni. Vogliamo essere un punto di riferimento per i giovani e le giovani impegnate nel lavoro stagionale, parlando loro e a tutti i nostri coetanei faccia a faccia nelle scuole del territorio: non solo nei licei, ma anche e specialmente negli istituti tecnici e professionali, spesso e volentieri trascurati da una certa politica. Il tutto per sostenere e contribuire ai risultati e alle iniziative del Partito Democratico.”

E ancora: “Ringrazio di cuore Endri Hoxha che ha ricoperto la carica di segretario in questi ultimi anni, un segretario attento, capace di mettere il gruppo prima di ogni cosa. Questa sua generosità ha permesso alla giovanile di unirsi e di crescere, portando tanti nuovi ragazzi e ragazze ad aderire ai nostri valori, alle nostre battaglie. Insieme con la passata segreteria, che ringrazio, è iniziato questo percorso che intendo continuare al massimo delle mie forze.”