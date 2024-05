FEDERAZIONE ROLLER SAN MARINO. OTTIMI RISULTATI NELL’ INLINE FREESTYLE E NELLA CORSA

A Viserba il 5 Maggio si è vissuta la gioia dei giovani atleti che si sono cimentati nella terza tappa del campionato regionale promozionale FISR. Cinque gli atleti del Titano in una giornata lunghissima, partita alle 8 del mattino e terminata alla sera: Cesarini Melissa e Bernardi Luna, classe 2012, Cauterucci Zoe, classe 2013, Vicini Bryan, classe 2015, Parmeggiani Giada, classe 2016. Gli atleti accompagnati da Tania D’Antonio sono riusciti a conquistare quattro medaglie: nella disciplina di Speed Slalom coni da 80 si è distinta Melissa conquistando la medaglia d’oro, mentre Luna ha ottenuto la quarta posizione seguita da Bryan, Giada e Zoe. In Roller Cross, Zoe ha sfiorato il podio e meritato la quarta posizione. Infine in Slide il podio è stato interamente dei Sammarinesi con Melissa in prima posizione, Zoe in seconda e Luna in terza. Per gli atleti è stato tanto divertimento in una gara all’insegna del rispetto e dell’amicizia.

Nella stessa giornata arriva un importante risultato dal settore corsa dove Veronica Alejandra Bustos, classe master Over 40, recentemente tesserata presso la Federazione Sammarinese Roller Sports, ha disputato a Trieste la “21K TRIESTE SPRING ROLLER MARATHON” aggiudicandosi l’ottava posizione con un tempo di 43,41.