Federazione San Marino Sport Speciali sul podio al Meeting di nuoto “Princess Charlene” a Monaco

Esperienza internazionale per i ragazzi della Federazione Sammarinese Sport Speciali che dal 26 al 28 ottobre hanno partecipato al Meeting di Nuoto “Princess Charlene” organizzato dagli Special Olympics Monaco. Per l’occasione i nuotatori Melissa Mancini, Elia Gasperoni e Omar Santini, accompagni dai coach Sara Maggiotti e Arianna Vallonie dal vicepresidente federale Bruno Muccioli, si sono confrontati con atleti provenienti da 27 nazioni europee. La manifestazione e? iniziata con la Cerimonia di apertura alla quale ha presenziato la Principessa Charlene di Monaco.

In vasca i portacolori biancazzurri si sono fatti onore portando a casa ottimi risultati. Secondo posto per Melissa Mancininei 50 dorso, sesta nei 50 stile libero. Elia Gasperoni ha chiuso al quinto posto sia nei 50 metri dorso che nei 50 stile libero. Quarto posto nei 50 dorso e quinto nello stile libero per Omar Santini. Al termine delle due giornate di gara le premiazioni sono state effettuate dal Principe Alberto di Monaco.