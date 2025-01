Leggi successivo CESENA. Sicurezza urbana e controllo di vicinato: sono 22 i gruppi presenti in città per un totale di 1.315 cittadini coinvolti. Assessore Luca Ferrini: “Azione preventiva che mette in contatto diretto Polizia locale e quartieri rafforzando l’attività di presidio e monitoraggio del territorio”

Successivo