Federazione Wrestling San Marino: Risultati di AWS Finale Titanico 2025

Portile di Modena, 11 gennaio 2025 – Un’atmosfera carica di emozioni ha avvolto il palazzetto di Portile durante l’evento “Finale Titanico 2025”, che ha segnato la conclusione della storica era di AWS – I Titani del Wrestling. Il General Manager, l’Onorevole Malacarne, ha aperto lo show con un annuncio epocale: questo sarebbe stato l’ultimo spettacolo dei Titani del Wrestling, lasciando il pubblico in un misto di stupore e nostalgia.

Ecco i risultati di una serata indimenticabile:

1. Lello Boy Jones sconfigge Reckless JD

Il rapper Reckless JD è stato colto di sorpresa da un misterioso uomo mascherato che lo ha attaccato durante un’intervista nel backstage. Questo intervento si è rivelato decisivo, permettendo a Lello Boy Jones di ottenere la vittoria.

2. Mosquito mantiene il titolo New Hit

La “zanzara di Comacchio” ha difeso con successo il suo titolo contro il talentuoso Alex Cavale. Con la sua velocità e astuzia, Mosquito ha confermato di essere uno dei campioni più imprevedibili della federazione.

3. Zodiac trionfa su Trucker e nasce un’alleanza

In un match controverso, Zodiac ha sconfitto Trucker con un colpo rapido e decisivo. Al termine dell’incontro, i due avversari hanno sorpreso tutti stringendo un’alleanza che promette di scuotere l’intero roster.

4. Conte McStevenson conserva il titolo del Titano

In un match segnato dalle continue interferenze degli Affari Violenti e da sospetti errori arbitrali di Daniel Romano, il Conte ha superato Nico Narciso mantenendo saldo il suo regno.

5. Chicco The Terminator vs. Danny B. termina in un No Contest

Il confronto tra i due giovani promettenti è stato interrotto dall’arrivo di Zodiac e Trucker, che hanno attaccato entrambi i contendenti, dimostrando di non essere minimamente impressionati dalle nuove leve.

6. Gli Affari Violenti sconfiggono Giant Warrior e Zar

In un match caotico, il team formato da Giant Warrior e Zar, noto come “Il Pugno Blanco degli Dei”, è stato sconfitto dagli Affari Violenti. Decisive le interferenze del Conte McStevenson e la clamorosa rivelazione finale: Daniel Romano, arbitro dell’incontro, si è tolto la casacca mostrando la maglia degli Affari Violenti, sancendo così il suo tradimento.

Il futuro: AWS Sunday Night Cosmos

A conclusione della serata, l’Onorevole Malacarne ha sollevato il morale dei fan annunciando il debutto del nuovo show televisivo AWS Sunday Night Cosmos, fissato per il 22 febbraio 2025 a Portile. La prima puntata vedrà già un match di altissimo livello: Zar sfiderà il Conte McStevenson per il titolo del Titano, con Daniel Romano ufficialmente bandito dal ring.

La chiusura di “I Titani del Wrestling” segna la fine di un’epoca, ma l’inizio di una nuova pagina che promette di portare l’azione della AWS verso nuovi orizzonti.