”Federica Cappelletti racconta Paolo Rossi” – Sabato 14 ottobre 2023 ore 10.30 Piazza Unieuro, Le Befane Shopping Centre, Rimini

Un’eccezionale giornata di sport nel nome di uno dei piu? grandi e amati calciatori della storia italiana e non solo. Le Befane Shopping Centre insieme a Rimini Football Club e Victor San Marino promuove l’evento ‘Federica Cappelletti racconta Paolo Rossi’ che si terra? sabato 14 ottobre 2023 dalle ore 10.30 nella piazza Unieuro del centro commerciale riminese.

Nell’occasione verra? presentato il libro ‘Quanto dura un attimo’, scritto da Paolo Rossi in collaborazione con la moglie Federica Cappelletti, che sara? presente alle Befane assieme a Massimo Mignanelli, giornalista di Rai News 24 e Massimo Boccucci, giornalista del Corriere dello Sport, nelle vesti di moderatori e interlocutori. Partecipera? a nome del Comune di Rimini, che ha patrocinato l’evento, anche l’Assessore Mattia Morolli. Nell’occasione verra? mostrato anche un filmato di 12 minuti dedicato a Paolo Rossi, per ripercorrere le sue grandi gesta di sportivo e di uomo.

Federica Cappelletti, giornalista ed esperta di comunicazione, nel giugno 2023 e? stata eletta all’unanimita? dalla FIGC come Presidente della Divisione di Calcio Femminile. Come ha raccontato a Vanity Fair, alla fine della conferenza stampa in cui veniva annunciato questo nuovo incarico, “Quando ho appreso dell’elezione il mio primo pensiero e? andato a Paolo. Se oggi sono qui e? anche per lui”.

Media partner dell’evento: Icaro TV, Radio Bruno, Radio Cecchetto

Saranno presenti all’evento inoltre: Giuseppe Geria, Direttore Generale Rimini FC; Luca Della Balda, Presidente Victor San Marino; Pasquale Cassese, Presidente United Riccione; giocatori e dirigenti di Rimini FC, Victor San Marino, United Riccione, San Marino Academy, Sansepolcro.

