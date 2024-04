Federvolley San Marino. Serie B/ PromoPharma ko con Osimo Serie D femm.: Titan Services corsara a Coriano

Serie B masch. PromoPharma – La Nef Osimo 0 a 3 (21/25 18/25 9/25). Arbitri: Moira Mercuri e Mirco Totò. Il match contro Osimo si è rivelato davvero troppo complicato per la PromoPharma che sabato scorso ha dovuto capitolare per 3 a 0 sul parquet amico di Serravalle. I titani sono rimasti dentro la partita nei primi due set provando a dare il massimo contro un avversario obiettivamente più forte. La Nef si è rivelata una squadra completa, molto dinamica e reattiva in tutti gli elementi, forte su tutto il fronte d’attacco e capace di murare, difendere e ricevere ad altissimi livelli per la categoria. La superiorità dei marchigiani è stata evidente per tutta la partita, la quale ha avuto uno svolgimento molto chiaro.

Cronaca. Nel primo set la PromoPharma si trova subito a inseguire ma rimane caparbiamente in scia agli avversari fino all’11/13 soprattutto grazie agli attacchi dell’opposto Marcovecchio spesso chiamato in causa dal palleggiatore Rondelli. Un minibreak di due punti porta Osimo sull’11/15. Sul 12/17 Ricci decide di spendere il primo time-out. In questa fase Osimo mette in difficoltà la difesa sammarinese soprattutto giocando molte “palle sporche” che cadono dietro al muro. Tre buoni attacchi di Kiva rimettono in corsa i titani (19/21) ma Osimo risponde attaccando forte da posto 2 e 4 e chiude sul 21/25. Il secondo parziale si apre bene per i padroni di casa (2/0) che continuano a tenere la testa avanti fino al 6/4 quando una lunga serie in battuta di Stella frutta uno 0/3 che porta il punteggio sul 6/7. Un ulteriore break di 1/3 allarga il divario (7/10) che si amplia ulteriormente fino al 18/25 finale. Osimo parte fortissimo nella terza ripresa di gioco (1/6) e spezza subito le speranze di rimonta della PromoPharma che, dal suo canto, non riesce a trovare il bandolo della matassa. Il divario si fa pesante (3/13) e la partita si chiude con un significativo 9/25.

Tabellino PromoPharma. Benvenuti 7, Carigi 3, Marcovecchio 6, Kiva10, Bernardi 1, Rondelli, Rizzi (L1), Muccioli, Paganelli 1, Volpinari 1, Frascio 1. N.E. Ricci, Bacciocchi (L2). Ace 1. Battute errore 13. Muri punto 2. All. Marco Ricci.

Tabellino Osimo. Crema scoli 1, Boesso 10, Rosa 8, Stella 17, Bizzarri 1, Chiarini 5, Marconi (L1), Carotti 8, Melonari 2. N.E. Colaluca, Cursano, Sparaci, Bobo (L2). Ace 3. Battute errore 11. Muri punto 12. All. Roberto Pascucci.

Classifica. Begin Volley Collemarino 51, La Nef Osimo 44, Sabini Castelferretti 41, 4 Torri Ferrara 40, Paoloni Macerata 30, Sab Group Rubicone San Mauro Pascoli 30, Loreto 29, Potenza Picena 23, PromoPharma 21, Pietro Pezzi Ravenna 19, Querzoli Forlì 17, Novavetro San Severino Marche 17, Lube Civitanova 16.

Prossimo turno (giornata 21). Paoloni Macerata – PromoPharma. Sabato 13 aprile, ore 17, a Macerata.

Serie D femm. Junior Coriano – Titan Services 0 a 3 (22/25 19/25 20/25). Trasferta positiva in quel di Coriano per la Titan Services che sabato 6, al PalaSic, si è imposta per 3 a 0 ed ha ottenuto la quarta vittoria consecutiva in campionato. “È stata una partita molto sentita dalle nostre ragazze perché Coriano si è rinforzata con alcuni innesti – ha spiegato a fine match Stefano Sarti, coach delle sammarinesi – ma le giocatrici sono state brave a mettere in campo la nostra pallavolo e hanno portato avanti il match giocando palla su palla e recuperando i piccoli errori che, inevitabilmente, una squadra giovane come la nostra fa. Abbiamo avuto anche Ghinelli fuori per un malore da metà del primo set a metà del terzo e, al suo posto, è entrata la giovanissima Zanotti che si è comportata benissimo dando equilibrio alla difesa. A metà del terzo eravamo sotto di quattro punti ma pian piano abbiamo recuperato, anche grazie ai cambi. Va detto che un’altra giovanissima, Giorgia Guerra, ha esordito e ha giocato bene tutta la partita nel ruolo di centrale. Voglio dedicare questa vittoria a mia zia Filomena, ottantenne molto “sprint” che è di Coriano e mi ha fatto il gran regalo di venire a vedere la partita”.

Tabellino Titan Services. Tura 10, Ricci 9, Ghinelli 6, Guerra 4, Muccioli 5, Stefanelli 2, Rossi 2, Zanotti 3, Pasolini (L1), Grossi (L2). N.E. Casadei, Filippi, Gasperoni, Benvenuti. All. Stefano Sarti.

Classifica. Flamigni San Martino in Strada 57, Figurella Rimini 48, Fulgur Bagnacavallo 44, Ke Car Volley Rimini 41, Mosaico Ravenna 29, Titan Services 28, Alfonsine 27, Unica Volley Riccione 26, Idea Volley Santarcangelo 24, Longiano 16, Junior Coriano 13, Sport Village Forlì 7.

Prossimo turno (giornata 20 – penultima di campionato): Titan Services – Idea Volley Santarcangelo. Sabato 13 aprile, ore 19, a Serravalle.

Ufficio stampa

Federvolley

San Marino

San Marino, 7 aprile 2024