Fedez a Belve, la verità sulla crisi con Chiara Ferragni

Il rapper tra commozione e rabbia risponde alle domande in una lunga intervista: “A 18 anni ho tentato il suicidio”

“Ha influito il caso Balocco nella crisi? Sì, sì, sì”. Fedez risponde così a Francesca Fagnani, nell’intervista in onda stasera a Belve su Raidue, sulla crisi del matrimonio con Chiara Ferragni. Il rapper risponde alle domande in una lunghissima chiacchierata tra commozione, ironia e irritazione, in un confronto che si accende quando la conduttrice chiede: “Tutti i brand si sono sfilati, si è sfilato anche lei?”, riferendosi all’inchiesta che coinvolge Ferragni per le attività di beneficenza e al passo indietro di diverse aziende che hanno interrotto i rapporti con l’influencer.

“Posso chiederle quando è davvero finito il vostro amore?”, chiede Fagnani e Fedez, dopo un’iniziale ritrosia, si lascia andare a commovente confessione sulle molte ragioni che hanno portato a questa sofferta decisione.

Quando l’intervista vira sulle voci di tradimenti, il rapper risponde: “Ecco, mi fai subito smettere di piangere”. Quindi, l’ironia: “Perché fino a che ero sposato, ero gay, era tutto finto, era tutta una copertura, ora mi mollo e mi piace la figa.. così di punto in bianco?”. Alla fine, il rapper rivela: “Ho tentato il suicidio a 18 anni”, in un periodo in cui – spiega – prendeva droghe. Nell’intervista, spazio anche al rapporto turbolento con la politica e alla sua confessione sull’altra recente separazione, che lo ha segnato in questi mesi: quella dal suo ex socio e amico Luis Sal.

AdnKronos