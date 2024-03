Fedez: “Rivoglio indietro la mia vita”. Messaggio a Chiara Ferragni?

Il rapper pubblica il testo di una canzone

Un messaggio per Chiara Ferragni da Fedez? “Finisce sempre bene, altrimenti non è finita. Me l’hanno sempre detto ma io non ci credo mica. E per quanto il tempo può rimarginare una ferita, io non sono ancora morto e già rivoglio indietro la mia vita”. Fedez pubblica su Instagram il testo della canzone del 2013 ‘Sembra Semplice’, composta insieme a J-Ax e subito sui social scatta la corsa a ipotizzare un eventuale messaggio cifrato per Chiara Ferragni.

La coppia, come ha detto l’imprenditrice domenica a Che tempo che fa , sta vivendo una “crisi un po’ più forte” di quelle avute già in passato. “Non è una strategia”, ha aggiunto l’influencer nel salotto di Fabio Fazio. Da una decina di giorni, marito e moglie conducono vite divise. “Ci sentiamo”, ha spiegato Ferragni in tv.

AdnKronos