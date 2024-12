Festa con “sorpresa”. Minorenne denunciato dai carabinieri per danneggiamento

Medicina (BO): I Carabinieri della Tenenza di Medicina hanno identificato il presunto autore del danneggiamento di una finestra del Centro Sociale Ricreativo e Culturale Medicinese – Medicivitas. La denuncia è scaturita a seguito dei fatti accaduti durante una festa di compleanno tra giovani nel circolo sociale che era stato affittato per l’occasione. L’evento era stato interrotto da una sassata proveniente dall’esterno che aveva sfondato una finestra della sala. Gli invitati, spaventati dalla situazione, avevano telefonato al 112 e i Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Imola erano intervenuti per raccogliere le testimonianze. Ricevuta la denuncia del rappresentante legale del centro sociale, i Carabinieri hanno avviato le indagini, identificando il presunto autore in un minorenne e comunicando la notizia di reato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna. Ai Carabinieri che lo hanno convocato in caserma unitamente ai genitori, il presunto autore ha ammesso le proprie responsabilità, limitando il gesto a una bravata e promettendo di risarcire il danno.

Comando Provinciale Carabinieri Bologna