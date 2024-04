Festa della Liberazione a Bagno di Romagna: celebrazione della memoria e impegno dei Giovani

Con una manifestazione sentita e partecipata l’Amministrazione del Comune di Bagno di Romagna ha celebrato la Festa della Liberazione coronata dalla premiazione della 9^ edizione del concorso rivolto alle scuole “La memoria non è solo un ricordo”.

L’intervento centrale è stato quello del Sindaco Marco Baccini, alla sua ultima celebrazione per la prossima fine della sua esperienza da Sindaco, che è stato diretto e chiaro nel rivendicare il ruolo fondante della Liberazione d’Italia ed il valore costituente della Resistenza, evocando la natura antifascista della Repubblica Italiana.

“Non ci possono essere mezzi termini nel celebrare la Festa della Liberazione nazionale – ha evidenziato Marco Baccini in un passaggio del suo discorso – e non sono ammesse né zone grigie né giri di parole. Oggi affermiamo con orgoglio istituzionale e sociale i valori fondanti della nostra Repubblica. La libertà e l’antifascismo come precondizioni della nostra identità italiana. Siamo italiani perché crediamo nella libertà e siamo antifascisti. Siamo liberi ed antifascisti perché siamo italiani. Una condizione d’origine che va oltre ogni ideologia politica e che ci unisce in una festa di popolo, che riconosce nella Resistenza uno dei più grandi movimenti di rinascita del Paese ed un patrimonio di tutti”.

All’intervento del Sindaco ha fatto seguito quello della Presidente e del vice-presidente dell’A.N.P.I. Alto Savio, Mirta Barchi e Claudio Locatelli, che hanno rimarcato l’impegno ed il sacrificio dei partigiani nella lotta per la conquista della libertà, stigmatizzando ogni tipo di discussione sul 25 aprile.

La celebrazione è stata poi coronata dalla premiazione degli studenti della scuola secondaria di I° grado “M. Valgimigli” e del liceo Scientifico “A. Righi”, che hanno partecipato al concorso “La memoria non è solo un ricordo”. Sono stati complessivamente 140 gli elaborati partecipanti, tra testi, poesie, disegni, di Bagno di Romagna, che si sono cimentati in un elaborato scritto.

I temi oggetto di prova vertevano sulla libertà di espressione: la scrittura, la poesia, l’arte come espressioni del cuore e del pensiero che ci accompagnano attraverso la storia, la nostra personale e quella del mondo.

I disegni partecipanti sono stati complessivamente 77 mentre sono stati 63 gli elaborati scritti.

I primi nove classificati hanno ricevuto un premio in denaro di € 100,00 e € 50,00 caricati sulla carta “La Vantaggiosa”, per un montepremi di € 700 euro, messo a disposizione dall’amministrazione comunale e in parte da ANPI Alto Savio.

“Alla luce dell’importanza che riponiamo su questi temi – chiudono Marco Baccini e Enrica Lazzari – desideriamo ringraziare il personale insegnante dell’Istituto Comprensivo Manara Valgimigli e della sede di Bagno di Romagna del Liceo A. Righi, la professoressa Tatiana Locatelli, da Claudio Locatelli, Mirta Barchi per la collaborazione nell’organizzazione del concorso.