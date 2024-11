FESTIVAL ANTICORPI: MISANO RICORDA LE VITTIME DELLE MAFIE. Sabato mattina l’inaugurazione della mostra itinerante “Una vita contro la mafia” e l’incontro con Pippo Giordano

Misano Adriatico, 28 novembre 2024 – Arriva a Misano Adriatico il ?????????????????, appuntamento annuale a cura dell’Osservatorio sulla Criminalità Organizzata in programma dal 21 novembre al 9 dicembre con appuntamenti che coinvolgono sette comuni della provincia di Rimini.

Sabato ?? ???????? ???? ??? ?0:3? al Cinema Teatro Astra inaugura ??? ?????????? ?? ?????, la mostra itinerante realizzata dagli studenti dell’Istituto Superiore Einaudi Molari di Rimini che racconta le vittime della mafia degli ultimi trent’anni. Attraverso 26 totem e 104 manifesti ispirati all’artista Noma Bar, la mostra mantiene viva la memoria di chi ha perso la vita per combattere la criminalità organizzata. Quella di Misano è l’ultima tappa della mostra.

A dialogare con gli studenti di Misano e Daniela Gravina, docente del corso di Design della comunicazione visiva e pubblicitaria, ci sarà ????? ????????, ex ispettore della Dia che ha vissuto in prima persona la lotta contro Cosa Nostra, collaborando con figure chiave come Giovanni Falcone, Ninni Cassarà, Montana. La sua presenza è un’occasione unica per ascoltare la testimonianza di un uomo che ha dedicato la sua vita a combattere questo fenomeno.

“L’iniziativa – commenta l’assessore alla Polizia Locale Filippo Valentini– ha lo scopo di sensibilizzare i giovani sul tema della mafia e di ricordare il sacrificio di coloro che hanno combattuto per un futuro migliore. La mostra e l’incontro con Pippo Giordano sono un invito a non dimenticare e a continuare a impegnarsi nella lotta contro la criminalità organizzata”.

