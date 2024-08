Festival Habitat Tre giorni di festa e di incontro tra abitanti dell’Appennino 23 – 25 agosto 2024 Parco Begni, Pennabilli (RN)

Il festival Habitat di questa edizione e? finanziato da ActionAid International Italia E.T.S e Fondazione Realizza il Cambiamento nell’ambito del progetto The CARE – Civil Actors for Rights and Empowerment, cofinanziato dall’Unione Europea. Il progetto The CARE mira a promuovere, proteggere e far rispettare i Diritti e i Valori dell’Unione Europea con un approccio fondato sulla partecipazione dei/delle portatori/trici di diritti e sull’empowerment degli/delle stessi/e nel rivendicare i propri diritti. Il progetto coinvolge 70 realta? attive in tutta Italia, creando cosi? una rete del cambiamento in grado di ascoltare e rispondere ai bisogni specifici e concreti di ogni territorio e comunita?.

Scopri di piu? sul progetto > thecare.actionaid.it

Per maggiori informazioni sull’intero progetto The CARE – Ufficio Stampa ActionAid

ufficiostampaactionaid@actionaid.org La grafica del Festival Habitat e? a cura di Monica Gori:

monicagori_illustrazioni

monicagori.wordpress.com Per il programma completo del festival > Habitat | Evento Facebook

Per maggiori informazioni > habitatpennabilli@gmail.com Per restare informato sulle iniziative di Chiocciola la casa del nomade:

Chiocciola la casa del nomade

chiocciolalacasadelnomade

www.chiocciolalacasadelnomade.it